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الحرس الوطني تسلم حماية المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى


تسلم الحرس الوطني أمس رسميا مهام تأمين وحماية المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى بدلاً من وزارة الداخلية.
وأكد قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني العميد الركن حمد سالم أحمد ان هذه الخطوة جاءت في إطار التنسيق مع الداخلية، موضحا أن مهمة الحرس الوطني في تأمين حماية الآبار النفطية جاءت بتوجيهات القيادة العليا للحرس الوطني التي تهدف إلى تحقيق التكامل مع وزارة الداخلية في القيام بالمهام الأمنية وحماية المنشآت الحيوية. من جانبه قال قائد لواء الحماية العقيد الركن محسن حماد إن تسلم تأمين المنشآت النفطية والمواقع المحيطة بها والمباني، والتدقيق على المركبات وتفتيش السيارات والأفراد في مواقع العمل النفطية يتماشى مع وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا»، التي تؤكد على دعم وإسناد المؤسسة الأمنية وتبادل المهمات، حيث يتولى الحرس الوطني تأمين المواقع النفطية، وفي المقابل تسلمت الإدارة العامة لأمن المنشآت في وزارة الداخلية تأمين الحماية لبنك الكويت المركزي.


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