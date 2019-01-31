الأولى

أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي انجاز أرشفة المستندات والوثائق الخاصة الكترونيا لعدد 62 ألف شخص من ذوي الاعاقة كويتي وغير كويتي فعال أو موقوف أو متوفى. وأوضحت العوضي في تصريح صحافي أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع الاجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة متمثلا في جميع المعاملات التي تصدر عن الهيئة.

ولفتت الى أنه تم تنفيذ الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبرنامج اعادة الهيكلة ولجنة المقيمين بصورة غير قانونية وجار التواصل مع جهات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الهيئة للربط معها.

وأشارت الى ان اجمالي عدد الحالات التي تم تحديد مواعيد لعرضها على اللجان الطبية منذ 1 يناير 2017 هو 25 الفاً و608 حالات بمعدل 400 الى 460 حالة اسبوعيا على مختلف اللجان السبع.

وحول المخالفات المرورية لمستغلي مواقف ذوي الاعاقة أكدت العوضي انه بالتعاون مع وزارة الداخلية وأصدقاء فريق المعاقين لتحرير المخالفات المرورية للمتعدين على المواقف المخصصة لهم بلغ عدد المخالفات المرورية 14 الف و487 مخالفة.