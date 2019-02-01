مرأة

مع انتهاء فصل الصيف وقدوم فصل الخريف فقد يأتي معه العديد من الفيروسات الموسمية.

تصيب الفيروسات الجسم مع تغيرات الطقس والمناخ والغبار الكثير الموجود في هذا الفصل. مع عودة الناس إلى أعمالهم بعد الانتهاء من الإجازة الصيفية وعودة التلاميذ والطلبة إلى المدارس والدراسة يحدث احتكاك كثير بين الزملاء وتصبح وسائل النقل مزدحمة بشدة فيصبح من السهل انتقال الفيروسات عن طريق اليدين أو استنشاق الهواء. من هذه الأمراض فيروس البرد والانفلونزا وفيروس الجيوب الأنفية وهو الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسبب حساسية شديدة للصدر. فيروس التهابات العين يأتي نتيجة الأتربة والغبار الذي يضر العين ويسبب تورمها وانتفاخها.

سوف نقدم لك مجموعة من النصائح التي يمكنكِ اتباعها للحماية من الإصابة بأي نوع من أنواع الفيروسات الموسمية لفصل الخريف.

1-غسل اليدين وتعقيم الهواء

من أهم الأشياء الواقية للجسم من الإصابة بفيروسات موسم الخريف هو غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لكي نتجنب انتقال العدوى عن طريق لمس اليدين لأنه هو الناقل الأساسي للفيروس. لابد من غسل راحتي اليدين والكفين والأظافر جيدا. استخدمي المناديل المعقمة بعد تلامس الأشياء أو بعد مصافحة الأشخاص. ولابد من الحرص من التقبيل أو ملامسة اليدين للأشخاص المصابين بأي فيروس أو منع التقبيل عموما خلال هذه الفترة القادمة في موسم الخريف. احرصي أيضا سيدتي على تعقيم الهواء وذلك من خلال التهوية الجيدة للمنزل من خلال فتح النوافذ الأماكن المغلقة لمدة عشر دقائق فقط لكيلا يمتلئ المنزل بالغبار الكثير خلال فصل الصيف.

2-تناول المشروبات المدرة للبول

لوقاية الجسم من الإصابة بالبرد وإنفلونزا البطن والحساسية من الضروري تناول المشروبات العشبية وعصائر الفاكهة المدرة للبول والتي تساعد على ليونة المعدة والأمعاء ولكي تساعد الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بأي فيروس موسمي لفصل الخريف. احرصى على تناول مشروبات الأعشاب ثلاث مرات يوميا خلال هذه الفترة وتتمثل هذه المشروبات في أعشاب الزنجبيل وأوراق النعناع والقرنفل التي تمنع التهاب الحلق وتقي الجسم من الإصابة بالإنفلونزا والبرد. تناولي الشاي الأسود والشاي الأخضر أيضا يقي الجسم من الإصابة لاحتواء الشاي على حمض الأميني «الثيانين». يمكنكِ تناول عصير الليمون وعصير البرتقال والتفاح باستمرار فهذه العصائر من المشروبات الهامة المدرة للبول والمطهرة للمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.

3-ممارسة التمارين الرياضية

لابد من عدم التكاسل والشعور بالخمول وعدم الحركة فهي من مسببات الإصابة بفيروس البرد والانفلونزا وقلة الحركة أيضا ضعف أداء الجهاز المناعي وسهولة الإصابة بالبكتيريا الفطرية والجرثومات الفيروسية والطفيليات. احرصي على ممارسة التمارين الرياضية السهلة والخفيفة من أجل تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم وسرعة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. من أهم هذه الرياضات هي ممارسة رياضة اليوغا فهي تقلل من الشعور بالقلق والتوتر الذي يسبب ضررا كبيرا للجهاز المناعي وبالتالي يجعل إصابة الجسم بالبرد سهلة. قد تجعل ساعات النوم أكثر للشعور بالهدوء والاسترخاء مع ممارسة رياضة السباحة ورياضة المشي والجري مع ممارسة القفز وصعود الدرج.

4-تناول الأطعمة المضادة للفيروسات

من أشهر وأبرز الأطعمة التي تعتبر مضادة للإصابة بالفيروسات الموسمية لفصل الخريف هو الثوم. فهو يقوم بعمل المضاد الحيوي بالمثل لامتلاكه القدرة الفائقة في تقوية الجهاز المناعي المقاوم لنزلات البرد والانفلونزا. يمكنكِ تناول الزبادي أيضا فهي من الأطعمة الواقية لحماية الجسم من الإصابة بإنفلونزا البطن ومن انتقال العدوى للبكتريا المعدية التي تصيب المعدة والأمعاء. يساعد الزبادي على سهولة الهضم ويزيد من نشاط جهاز المناعة بالجسم. يحتوي عرق السوس فهو على ثماني مركبات مضادة للفيروسات والبكتريا المعدية. احرصي على تناول المزيد من ثمار الفاكهة والخضروات فهي من الحيل الطبيعية المضادة للفيروسات الموسمية.

5-عدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض

من مسببات انتقال العدوى من شخص آخر هو استخدام الأدوات الشخصية بالنسبة للأطفال فقد تنتقل العدوى عن طريق ملامسة الالعاب بالفم واليد فلابد من الابتعاد عن ألعاب الطفل المريض. أما بالنسبة للطلبة والتلاميذ فيفضل تجنب استخدام الأدوات المدرسية عن الطلبة المصابين بالبرد ولابد من الابتعاد تماما من استعمال أداة الطعام والمنشفة الخاصة باليدين وفرشاة الأسنان الخاصة بالشخص المريض وإذا اضطررت لاستخدامها فمن الضروري غسلها جيدا وتعقيمها.

