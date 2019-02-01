آخر النهار

اعتذر الفنان رابح صقر، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، عن حفله الذي كان مقررا إقامته في الكويت يوم 8 من فبراير المقبل

وكتب «رابح» مخاطبًا جمهوره: «أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في 8 فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم»، ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنيًا لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير يذكر أن صقر أحيا أخيراً حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الماضي في أحد فنادق القاهرة، وهو الحفل الأول له برأس السنة في مصر.

