آخر النهار

سجلت المطربة التونسية لطيفة، أغنية سينغل جديدة باللهجة الصعيدية منذ أيام، ومن المنتظر طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وإذاعات الراديو خلال أيام قليلة.

وتنتظر الفنانة التونسية عرض برنامجها الجديد «حكايات لطيفة» خلال أيام على فضائية DMC والذي استضافت فيه عددا من نجوم الطرب الذين حققوا نجاحا في الفترة الأخيرة.

ومن أبرز الضيوف راغب علامة، ووائل جسار، وهاني شاكر، ومدحت صالح، وزياد برجي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن المطربة لطيفة انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «أخباري»، وتضع حاليا اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.

