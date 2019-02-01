آخر النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون بوزارة الإعلام سعود الخالدي أن التلفزيون فرغ من إنجاز أربع سهرات تلفزيونية جديدة بعنوان «عشاق وطن»، وأشار الخالدي في تصريح خاص بـ «النهار» إلى أن السهرات الجديدة تسلط الضوء على أبرز الأعمال الوطنية، بالإضافة إلى تسجيلات حديثة لأهم الأعمال الوطنية الخالدة.

وقال الخالدي بان هذه السهرات وغيرها من أحدث البرامج تمت بتوجيهات من لدن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ومتابعة واهتمام وكيل الوزارة عبدالمحسن العواش.

كما ثمن الخالدي في تصريحه التعاون الإيجابي من لدن جميع الفنانين والفنيين الذين تفاعلوا مع فكرة هذه البرامج التي تتغنى وتمجد الكويت الحبيبة.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الإعلام لقطاع التلفزيون سعود الخالدي:

- ولا يسعني بهذه المناسبة، مناسبة انطلاق احتفالات فبراير، والتي كانت بدايتها مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سدة الحكم والاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة وذكرى التحرير، فإنني أتقدم بأسمى آيات التهنئة لسمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الحبيب.

وقال سعود الخالدي:

- هذا وسيكون قطاع التلفزيون كما هو شأن جملة قطاعات وزارة الإعلام على أهبة الاستعداد لتغطية جميع فعاليات الاحتفالات الوطنية وتقديم كل ما هو جديد ومتميز وما يليق بهذه الأيام الوطنية المجيدة.

