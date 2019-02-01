آخر النهار

يطرح تلفزيون الكويت للمرة الأولى القضية السكانية من المنظور الأكاديمي بعد غدا السبت خلال البرنامج الحواري «بالعربي مع غالب»، حيث يناقش هذه القضية باستضافة د. يعقوب الكندري أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعة الكويت.

يتضمن الحوار عدة محاور سيتطرق إليها الضيف بينها التركيبة السكانية بين الحقيقة والمبالغة، المقيمون بين كونهم قوة انتاجية ومصدر استنزاف عبر التحويلات، الاجراءات الحكومية لمعالجة اشكاليات التركيبة السكانية، الخطاب الاعلامي والسياسي ازاء خلل التركيبة السكانية.

سيشهد الحوار عدة تقارير واستطلاعات، حيث سيتحدث د. أنور الشريعان عن الأبعاد والتأثيرات الاقتصادية في التركيبة السكانية، ويتطرق النائب فيصل الكندري إلى مرئيات مجلس الأمة للحلول الخاصة بمعالجة اختلال التركيبة السكانية، إلى جانب استطلاع حول رأي المواطنين بتلك القضية.

برنامج «بالعربي مع غالب» يقدمه الإعلامي غالب العصيمي، يترأس فريق العمل د. محمد منيف العجمي، يخرجه سعد القحطاني، ومشعل الشمري، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع بدءاً من الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة مساء.

