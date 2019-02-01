آخر النهار

ونحن على أبواب انطلاق احتفالات «هلا فبراير» ما أحوجنا أن تذهب وزارة الاعلام وبجميع قطاعاتها إلى حالة متجددة من الاكتشاف، وهذه المفردة، تعني الكثير من المضامين والأبعاد.

إن معادلة الاكتشاف تعني إعادة تسليط الضوء على جملة من مؤسسات ووزارات وقطاعات الدولة. لاعادة اكتشافها إعلاميا، بالشكل الذي يليق بها، وعبر وسائل سريعة ومكثفة وعميقة.

كما أن معادلة الاكتشاف تنطلق من فريق عمل يتحرك في محورين أساسيين هما المادة الإعلامية المكثفة والمركزة، وثانيهما الصورة بكل بهائها وتميزها.

تمتلك الكويت العديد من القطاعات التي تصل الى الأهمية، في جملة المرافق والتخصصات.. وقبل كل هذا وذاك، ما أحوجنا أن نذهب الى اكتشاف الانسان الكويتي الجديد، المشبع بالطموح والإرادة والعمل والإنجاز.

الاكتشاف ليس مجرد مفردة، بل هو استراتيجية عمل ، تسلط الضوء على المبدع الكويتي، وأيضا وزارات الدولة ومؤسساتها ومرافقها التي نحن بأمس الحاجة للتعرف عليها.. والإيمان بدورها ومكانتها والثقة بالمنتج الوطني تحت شعار «صنع في الكويت».

الاكتشاف المقرون باسم الكويت الغالية هو أحد مفردات الفعل الإعلامي الذي نتطلع إليه في المرحلة المقبلة من تاريخ الإعلام.. والكويت.

وعلى المحبة نلتقي

