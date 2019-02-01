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طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته السينغل الجديدة التي تحمل عنوان «ما نسيتك»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

واعتاد الجسمي على طرح أغنية جديدة على طريقة السينغل كل شهر، وابتعد عن طرح الألبومات الغنائية منذ سنوات، حيث يرى أن الأغاني المنفردة تحقق نجاحا ونسب استماع أكثر من الألبومات الكاملة.يذكر أن المطرب الاماراتي أحيا أخيراً حفل افتتاح كأس آسيا المقام في الإمارات، وشاركه في الحفل 600 عارض يقدمون ثلاث لوحات فنية، بجانب نماذج للصقور الضخمة.

وكان الفنان حسين الجسمي طرح أخيراً أغنية «ما تخافوش على مصر» من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين، وأشادوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي.