آخر النهار

يستعد الفنان اللبناني، وائل جسار لإطلاق أغنية منفردة باللهجة المصرية، من كلمات وليد سعد وألحان محمود خيامي.

وقال وائل جسار إنه يستمع حالياً لأغنيات خليجية ليختار المناسب منها لتأديتها معتبراً أن مستوى الأغنية الخليجية عموماً جيد جداً وأن الفنانين الخليجيين «يقدّمون فناً راقياً وأغنية رائعة تتضمّن كلام شعر جميل جداً بتوزيع جديد ومميز ما يجعل الأغنية الخليجية مُشرِفة».

تابع في ذات السياق أنه يحب الاستماع لكل من الفنانيْن حسين الجسمي وعبدالله رويشد.

ورأى جسار أن الأغنية اللبنانية وصلت إلى الخليج العربي وهي محبوبة وباتت مطلوبة «فنحن نقدم فناً جيداً أنا وزملائي الفنانون ولا بد أن يصل إلى معظم البلدان العربية».

هذا واعتبر أن الضريبة التي دفعها كفنان تمثّلت في افتقاره إلى الوقت الكافي للبقاء مع عائلته، لكنه يعتبر أنه هو الذي اختار طريق الفن والجمهور له حق عليه كعائلته.

رغم أن ابنته تتمتع بموهبة الغناء لكنه لا يشجعها حالياً على دخول المجال الفني، أما إذا أصرّت على ذلك حين تكبر فهو لن يقف في طريقها وسيكون «كالظل» بالنسبة لها معتبراً أن الوقت مازال مبكّراً للحديث عن ذلك.