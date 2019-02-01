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ياسمين صبري فنانة تنطلق بسرعة الصاروخ نحو النجومية منذ أن قدمها الساحر محمود عبدالعزيز في مسلسل «جبل الحلال» وقد لفتت الأنظار إليها بشدة وأصبحت قاسماً مشتركا لنجوم الصف الأول في أعمالهم ومنهم محمد رمضان والذي شاركته بطولة الأسطورة وكانت سبباً رئيساً في تغير مسار حياة «الأسطورة» كما شاركت محمد إمام بطولة أكثر من فيلم سينمائي وشاركت «أحمد السقا» بطولة آخر مسلسلاته التلفزيونية والآن تخوض أول بطولة تليفزيونية لها من خلال مسلسل «حكايتي» الذي يعد أولى بطولاتها التليفزيونية التي ستخوض به سباق رمضان المقبل. تقول ياسمين صبري: أواصل تصوير دوري في مسلسل حكايتي وأجسد فيه دور فتاة من طبقة فقيرة تصاب بحالة نفسية بسبب وفاة والدها أمام عينها وتدخل في صراعات عديدة مع عائلتها بعد وفاة أبيها وتمر بأزمات ومشاكل كثيرة.

وتحدث مفاجأة تقلب حياتها رأساً على عقب وتتحول من فتاة فقيرة إلى سيدة أعمال تملك كثيرا من المال.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي ويتم التصوير بين الإسكندرية والقاهرة ويشاركني بطولته أحمد حاتم ووفاء عامر وإدوارد وأحمد بدير ومها أبو عوف وإسلام جمال وسارة نخلة إخراج أحمد سمير فرج تأليف محمد عبدالمعطي.

تؤكد ياسمين صبري: أشعر بمسؤولية كبيرة وتحد لأن دوري بالعمل ليس سهلا وقمت بتحضيرات وبروفات كبيرة قبل التصوير كما أنني أشعر برهبة لأن «حكايتي» أول بطولة مطلقة لي وأتمنى نجاح العمل لأنه سيكون نقطة مهمة في مشواري الفني. تضيف ياسمين صبري: أنا لا أستعجل أن أقدم بطولة مطلقة ولكن حين عرض علي العمل انجذبت له جدا لأنه مكتوب بشكل رائع.

