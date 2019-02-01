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اكد الملحن والفنان حمد القطان انه خلال فترة عمله كملحن لمدة 12 عاماً سواء مع الشباب أو المطربين استثمرها عندما قرر دخول مجال الغناء كمطرب والتي اكتسبها خلال مشواره في التلحين، واستطاع أن يصل إلى شريحة كبيرة من الجمهور، لأنه يعرف الذوق العام جيداً من خلال ما قدمه من ألحان لكبار النجوم في وطننا العربي.

وأضاف قائلا: بدايتي كملحن وعملي مع كبار النجوم في الوطن العربي، ساعدني كثيراً في اكتساب العديد من الخبرات التي أسهمت بشكل كبير في تكوين شخصيتي الفنية.

وبسؤاله عن مشاركته في حفلات سوق واقف الاخيرة قال انه سجل بهذا الحفل المشاركة الثالثة له ضمن الحفلات التي تنظمها إذاعة صوت الريان بسوق واقف، مشيراً إلى أنه يتشرف بالتواجد ضمن هذه الكوكبة من نجوم الأغنية العربية، في هذا المهرجان الكبير والمعروف عربياً كواحد من أقوى وأفضل المهرجانات الغنائية.

موضحاً أن هذه المشاركة تحديداً لها عدة مزايا، فأولها أنه استغل فرصة التواجد مع الجمهور قبيل طرح ألبومه الجديد ليقدم لهم مجموعة من هذه الأعمال، فضلاً عن كونها الإطلالة الأولى له في العام الجديد.

وعن تصنيف الاغاني حسب الدول قال عنها: الفضاء الإلكتروني لم يترك مجالاً لهذه المصطلحات المتعلقة بتحديد هوية الأغنية خاصة أن الأغنية الخليجية بشكل عام أصبحت واحدة، ويمكن أن تصل إلى مختلف انتماءات الجماهير العربية، واشير إلى أن الأغنية الخليجية لم تعد محصورة ومقتصرة على الشعب الخليجي فقط، فـ السوشيال ميديا جعلت الجميع يستمع إلى ألوان مختلفة من الموسيقى، ويتعرف أكثر على شتى أنواع الطرب. وبسؤاله عن ألبومه الجديد الذي طرحه قال: انتهيت من الألبوم وتم طرحه ويضم 9 أغنيات، قمت بتصوير أغنيتين منه، وهو من إنتاجي الشخصي. وحول صعوبة اتجاه الفنان للإنتاج على نفقته الشخصية قال: أقدم السنجل باستمرار، ما يحصرني في ألوان غنائية محددة، ولذلك قررت أن أخوض تجربة إنتاج ألبوم كامل لكي أرضي جميع الأذواق، وأقدم ألواناً غنائية متنوعة ومختلفة، لأنني وبحكم خبرتي في هذا المجال أجد أنه على الفنان أن يغيّر ويتنوع ويقدم الجديد دائماً.

