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ضمن البرنامج السينمائي لمهرجان القرين عرض في مجمع البروميناد في حولي الفيلم الياباني «Like Father, Like Son» حيث قدم للفيلم الناقد السينمائي المصري عماد النويري متطرقًا إلى أهم المحطات في السينما اليابانية ومقدمًا الكاتب الأردني مخلد بركات الذي عقب على الفيلم الذي رشح للسعفة الذهبية، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان «كان».

وقال مخلد إن الفيلم مدته ساعتان، للمخرج هيروكازو كوريدا، إنتاج العام 2013، ومن بطولة ماساهارو فوكوياما، ويمكن ترجمة عنوانه إلى «الابن سر أبيه».

والعمل يتناول قضية النسب والدم، عندما تكتشف عائلتان أن ابنيهما تبدلا في المستشفى عقب الولادة، فهل الأبوة والأمومة أمر فطري أم مكتسب؟

تبدأ الأحداث عندما تكتشف عائلة المهندس المعماري «نانوميا» التي تعيش في بحبوحة من العيش أن ابنهما «كيتا» ليس ابنهما عقب إجراء تحليل الحمض النووي DNA أثناء بداية العام الدراسي، وبعد العودة إلى المستشفى يكتشف الأبوان ان ابنهما الحقيقي يعيش مع أسرة فقيرة ومتواضعة حياة صعبة من الناحية المادية، لكنها لا تخلو من الحب والحنان.

وأرجع كوريدا اختياره لهذه الموضوع إلى معاناته من فقد أبويه في الصغر، حيث تلح القضايا الاجتماعية على أفلامه، وأشهرها «لا أحد يعلم»، وبفضلها نال العديد من الجوائز الدولية المرموقة. وقال بركات إن أسلوب كوريدا أقرب إلى الواقعية التسجيلية، وأغلب الكادرات ظهرت مغلقة، وهناك صمت في الخلفية، والموسيقى ذات إيقاع نفسي، والإيقاع أقرب إلى البطء باستثناء المشهد الأخير عندما سار الأب بموازة ابنه بالتنبي.

كما رأى ان عقدة الفيلم اعتمدت على الثنائيات الضدية ما بين الابن الحقيقي والابن بالتنبي، ثراء أسرة لا تملك سوى طفل واحد، مقابل فقر أسرة لديها عدد كبير من الأطفال.

كما يظهر الأب «المهندس المعماري» الثري مشغولًا طوال الوقت، بينما الأب «سايكي» الفقير الذي يدير محلًا صغيرًا ضمن البيت، لا يتردد في احتواء أطفاله والتورط في عالمهم. ومع النهاية ينقلب موقف الأب الثري العقلاني ويتخذ طابعًا عاطفيًا. وهنا يلاحظ أن موقف «الأم» في الأسرتين كان الأكثر إيجابية في التعامل مع الموقف المعقد.. والإجابة عن سؤال هل نكمل الحياة مع الابن الذي ربيناه أم نأخذ ابننا الحقيقي؟

وهنا تستند المعالجة بحسب بركات إلى بعض نظريات علم نفس النمو المتعلقة باكتساب الطفل لسلوكه وقيمه وفق البيئة التي يجد نفسه فيها، وهو ما يظهر مثلًا في تبدل سلوك الطفل بمجرد انتقاله من بيئة ثرية إلى بيئة فقيرة، وعند انسجام الطفل الفقير عند انتقاله إلى بيئة ثرية. فالأحداث كلها تدور دون سن العاشرة وهي المرحلة الحرجة التي تتشكل فيها هوية وقيم الطفل ولغته. واعتبر بركات أن هناك رسائل مشفرة في الفيلم منها احترام المنظور الوراثي، فالطفل حتى لو عاش بعيدًا عن أبويه، سيظل يحمل صفاتهما البيولوجية، وهو ما ينتصر له الفيلم بطريقة ما. ما يعني أيضًا قوة رابطة الدم لدى معظم الشعوب والثقافات. وكذلك الحكمة المعروفة «المال لا يشتري كل شيء» فرغم ثراء أسرة المهندس لكن هذا لم يجعلها سعيدة، ولم تستطع حل المشكلة المعقدة بدفع المال للفقراء الذين لن يضحوا بسهولة بأولادهم مهما كانت المغريات.

أيضًا الانتباه إلى أن الحياة التي نعيشها قد تكون قائمة على وهم ونحن لا ندري، مثلما قد تقوم معتقداتنا على خطأ ونحن لا نعرف، ومع ذلك نستمر في الحياة بهذا الوهم.

وإلى جانب تحليل بركات للفيلم فإنه تطرق أيضًا إلى تاريخ السينما اليابانية، التي تعود بدايتها إلى نحو 120 سنة، وتعتبر الآن من أكبر السينمات في العالم حيث حلت في المرتبة الرابعة من حيث كم الأفلام المنتجة والتي تزيد عن أربعمائة فيلم في العام. ومن أشهر الأسماء التي عرفها العالم من اليابانيين ياسسو أوزو وكيروساو. وأشار المحاضر إلى تنوع المدارس والاتجاهات الفيلمية فمنها أفلام «الياكوزا» الخاصة بسينما المافيا، و«الكايجو» الخاصة بالمخلوقات المتوحشة.

