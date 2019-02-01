دوليه

حقق برشلونة، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، أول من أمس «ريمونتادا» بفوزه على ضيفه إشبيلية 6-1 في إياب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا معوضا خسارته ذهابا 0-2 ومحافظا على حظوظه باحراز لقب خامس تواليا.

على ملعب كامب نو، صحح المدرب إرنستو فالفردي الخطأ الذي ارتكبه في الذهاب عندما أراح هدافي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز قبل أن يزج بالأخير في الشوط الثاني، فكانت تشكيلته اليوم شبه كاملة، وسيطر رجاله على المجريات منذ البداية وحتى النهاية.وحصل ميسي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» إثر إعاقته من قبل الهولندي كوينسي بروميس عندما كان يهم بالتسديد، تولى تنفيذها البرازيلي فيليبي كوتينيو ووضع الكرة على يمين الحارس خوان سوريانو (13).

وارتدت كرة تابعها البرتغالي أندريه سيلفا بالكعب وظهره الى المرمى، من اسفل القائم الأيمن (24)، ومنح الحكم خوسيه سانشيز لاعب أشبيلية روكي ميسا ركلة جزاء مشابهة بعد الاستعانة بتقنية مساعدة الفيديو اثر اعاقته من الخلف من قبل جيرار بيكيه نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا خفيفة وتصدى لها الحارس الهولندي ياسبر سيليسن (27).

وعزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني بعدما رفع البرازيلي أرثر ميلو كرة عالية من منطقة فريقه خلف دفاع أشبيلية فكسر الكرواتي إيفان راكيتيتش مصيدة التسلل ودفع الكرة محاولا الهروب من الحارس سوريانو فتابعت طريقها بهدوء الى المرمى الخالي (31) ليعادل نتيجة الذهاب حين خسر على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بثنائية.

وكان الشوط الثاني استثنائيا بالنسبة الى العملاق الكاتالوني حيث كان قريبا من تسجيل هدف في كل هجمة، وفي مستهله كاد راكيتيتش، لاعب اشبيلية السابق، يعزز بالهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه، بيد أن سوريانو كان حاضرا، لكنه فشل بعد دقيقة واحدة في التصدي لرأسية كوتينيو الذي تابع كرة عرضية رفعها سواريز من الجهة اليمنى (53). وقبل أن يستفيق أشبيلية من الصدمة، مرر ميسي كرة الى سيرجي روبرتو الذي أضاف الرابع (54).وأصبحت المباراة مفتوحة بعد أن تخلى أشبيلية عن حذره، واستغل برشلونة الهجمات المرتدة أحسن استغلال فسجل كوتينيو هدفا آخر الغي بداعي التسلل (54) قبل أن يقلص البرازيلي غيلييرمي آرانا الفارق بهدف الشرف لأشبيلية بقذيفة من داخل المنطقة اثر عرضية من بانيغا (67).وأضاف سواريز الهدف الخامس بعد كرة من الجهة اليسرى أرسلها جوردي ألبا عرضية دفعها سواريز بيمناه في الشباك (89).وأبى ميسي إلا أن يدون اسمه بين الهدافين، وأضاف السادس في الوقت بدل الضائع بسيناريو مماثل تمريرة من سواريز هيأها البا للأرجنتيني الذي تابعها من مسافة قريبة (90+2). وتغلب ريال بيتيس على ضيفه اسبانيول 3-1 بعد التمديد وبلغ نصف النهائي بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

