دوليه

قاد المهاجم الدولي الكولومبي دوفان زاباتا فريقه أتالانتا إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس 3-0 وتجريده من لقب بطل كأس إيطاليا الذي توج به في السنوات الأربع الأخيرة، فيما أطاح فيورنتينا بضيفه روما بالفوز عليه 7-1 أول من امس في ربع النهائي. ويلتقي أتالانتا برغامو، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1963، مع فيورنتينا في الدور نصف النهائي، وهما لحقا بميلان، حامل اللقب 5 مرات آخرها عام 2003، الذي كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه نابولي 2-0 الثلاثاء في افتتاح ربع النهائي.

وعلى ملعب «أتليتي أتزوري ديطاليا» في برغامو، وضع أتالانتا حدا لسيطرة يوفنتوس على اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة وأخرجه من ربع النهائي.

وسجل زاباتا ثنائية في الدقيقتين 39 و86 بعد أن افتتح البلجيكي تيموثي كاستاني التسجيل (37). وعرف أتالانتا هذه المرة كيف يحافظ على تقدمه بهدفين سجلهما في دقيقتين عبر كاستاني (37) وزابانا بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للحارس البولندي فويتشك تشيشني (39). وحاول يوفنتوس تدارك الموقف في الشوط الثاني دون جدوى رغم التبديلين اللذين أجراهما أليغري، بل أن أتالانتا وجه الضربة القاضية بهدف ثالث وشخصي ثان لزاباتا الذي استغل كرة حاول المدافع ماتيا دي تشيليو إعادتها لحارس مرماه فخطفها الكولومبي وراوغه قبل أن يودعها داخل المرمى الخالي (86).

وعلق أليغري الذي طرد في الشوط الأول على الخسارة قائلا «لم يحصل أي شيء استثنائي. لا أعرف كم مباراة فاز بها الأولاد. هذا أمر بشري.وأضاف «هذا المساء، لم ننجح في تكرار ما فعلناه في الدوري.

وعلى ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا، أكرم فيورنتينا وفادة ضيفه روما 7-1 بينها هاتريك لمهاجمه الدولي فيديريكو كييزا وثنائية لمهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني. وتوج فيورنتينا باللقب 6 مرات آخرها عام 2001، فيما خرج روما، ثاني أفضل المتوجين بلقب المسابقة (9 مرات آخرها عام 2008) خالي الوفاض.

