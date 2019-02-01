دوليه

استعار نادي أرسنال الإنكليزي لاعب الوسط دنيس سواريز، من نادي برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم.وضمن النادي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي خيار شراء اللاعب.

وكان الإسباني سواريز(25 عاما) مدد في وقت سابق، عقده مع النادي المتصدر جدول الدوري الإسباني حتى عام 2021. وكان سواريز الذي فاز مع منتخب بلاده تحت 19 عاما ببطولة أوروبا في عام 2012، شارك حتى الآن في ثماني لقاءات فقط مع برشلونة في الدوري الإسباني.وكان سواريز متعاقدا مع مانشستر سيتي في الفترة بين 2011 حتى 2013 لكنه لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنكليزي آنذاك.

