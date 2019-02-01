دوليه

أعاد القضاء الإسباني فتح تحقيق بشأن زراعة الكبد 2012 لمدافع برشلونة ومنتخب فرنسا السابق إريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي الكاتالوني حاليا، مؤكداً وجود أدلة جديدة تشير إلى احتمال حدوث تهريب أعضاء، وفقا لقرار أصدره أول من امس.

وفي هذا القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبر قضاة محكمة مقاطعة برشلونة «وجود أدلة جديدة ضد» الأشخاص المستهدفين في التحقيق.وأوضح القضاء الذين لجأت إليه النيابة العامة ومحامي الدولة الإسبانية بعد قرار محكمة إسبانية في أكتوبر الماضي عدم إعادة فتح التحقيق، أنه «من الضروري إعادة فتح الإجراءات وإلغاء القرارات» التي أدت إلى إقفال القضية.

وأعلنت المحكمة حينها رفضها طلب إعادة فتح التحقيق بسبب «غياب أدلة جديدة في القضية، ومجرد تخمينات وشكوك» واستحالة قانونية لإجراء فحوص على الشخص المانح للكبد، جيرار أرمون، أحد أقارب اللاعب.وكان القضاء الإسباني قام بتحقيق في السابق لمدة عام بشأن جريمة محتملة تتعلق بالاتجار بالأعضاء في هذه القضية قبل إغلاقها. وكان ابيدال (39 عاما) خضع قبل سبع سنوات عندما كان مدافعا في صفوف برشلونة والمنتخب الفرنسي، لعملية زرع لعلاج سرطان الكبد الذي أبعده عن الملاعب لعام كامل.

