دوليه

تعادل نانت مع ضيفه سانت إتيان 1-1 أول من أمس في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.وكان سانت إتيان البادئ بالتسجيل عبر ريمي كابيلا في الدقيقة 58، وأدرك الغاني مجيد واريس التعادل في الدقيقة 70. ولعب الفريقان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 إثر طرد مدافع نانت البرازيلي فابيو دا سيلفا ولاعب وسط سانت إتيان يان مفيلا.وعزز سانت إتيان موقعه في المركز الرابع برصيد 37 نقطة مقابل 24 نقطة لنانت الرابع عشر. وشهدت المباراة تكريم نانت وجماهيره لمهاجمه السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي اختفت في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيسي، الطائرة من طراز «بايبر بيه أيه-46 ماليبو» التي كانت تقله الإثنين قبل الماضي من نانت الى العاصمة الويلزية كارديف للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.