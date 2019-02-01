دوليه

فاز ستراسبورغ على ضيفه بوردو 3-2 أول من امس، ولحق بغانغان الى المباراة النهائية من كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.وسجل لودوفيك أجورك (49) والجنوب افريقي ليبو موثيبا (55 و60) أهداف ستراسبورغ، والسنغالي يونس سنخاري (14) وجيمي بريان (82) هدفي بوردو.

وتأهل ستراسبورغ لأول مرة منذ 2005 الى المباراة النهائية لكأس الرابطة المقررة في 30 مارس على ملعب بيار موروا في مدينة ليل، لملاقاة غانغان.وتأهل غانغان صاحب المركز الأخير في الدوري الى النهائي على حساب موناكو بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 في أول لقاء بقيادة المدرب العائد للاشراف على نادي الإمارة البرتغالي ليوناردو جارديم خلفا لتييري هنري.