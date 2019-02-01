إيمانيات

الكثير ممّن تعمقوا في أبعاد وأدوار المرأة في الحياة الانسانية، ركّزوا على أدوارها الأُسرية كزوجة وأُمّ، ولا شكّ أنّ لهذه الأدوار أهميّة وقدسيّة متميزة، الّا أنّ الواقع يدلّنا على أنّ للمرأة أداءً سحرياً وحسّاساً وخاصاً.. والمرأة، أيّاً كانت المرحلة التي تعيشها في حياتها، فهي تتأثر وتؤثر في حياة الآخرين ما لم يؤثر فيهم مخلوق عادي آخر، وهذا التأثير يبرز من مجارٍ متعدّدة.

أسهمت المرأة اسهامات فكرية وثقافية في الميادين والمجالات المتصلة بقضاياها وشؤونها، وفيما اذا كان هذا الاسهام متقدّماً ويتحرّك بوتيرة متقدّمة، أو متراجعاً ويتحرّك بوتيرة متراجعة، أو متأرجحاً بين التقدّم والتراجع، فيتحرّك تارة بوتيرة متقدّمة، وتارة بوتيرة متراجعة. في حين بدأت المرأة تعلن عن تقدّمها في الميادين الفكرية والثقافية، وأخذت ترفع صوتها، وتطالب بالاصغاء والاستماع اليها وهي تتحدّث بنفسها قدرتها على السير قُدماً في كافة المجالات، وعياً وادراكاً منها أنّها قد تأخرت كثيراً بالاسهام الفكري والثقافي في هذا الشأن.

كشفت المرأة عن وعي جديد بدأ يتشكّل عندها، وعن يقظة في مسلكياتها الفكرية والثقافية، أخذت المرأة تلفت النظر الى طبيعة ما تطرحه من أفكار وتصوّرات ووجهات نظر، أكّدت على الحاجة اليها، وضرورة الانفتاح والتواصل معها ان كان أُسرياً أو مجتمعياً، وبرهنت على قيمة ما يمكن أن تضيفه في هذا المجالات، وبالشكل الذي يثري المجالات الفكرية والثقافية. ولعلّ في ادراك المرأة أنّ الوصول الى مثل هذه القناعة، أو الاقتراب منها، والالتفات اليها، يمثّل انجازاً فكرياً وثقافياً لها، يفترض أن يتحوّل الى مكسب أخلاقي واجتماعي، تستفيد منه في تدعيم مطالبتها بضمان حقوقها، وتحسين نوعية حياتها.

وقد سلك الاسلام منهجاً في مقابل الأفكار والتصوّرات الخطأ والمسيئة والمشينة للمرأة منهجاً فكرياً وعملياً متكاملاً يتّجه الى اكرام المرأة واجلالها ابتداءً من مبدأ خلقها ثمّ نشأتها بنتاً وأختاً وزوجةً وأُمّاً. انطلق الاسلام في تعامله مع المرأة على أساس انسانيّتها ومساواتها في مصدر الخلق والتكوين مع الرجل، من غير تمييز في ذلك، بين الذكر والأُنثى، فهما معاً: المخلوق المكرّم العزيز عند الله تعالى، الذي أكرمه الله تعالى بالعلم والمعرفة، وسخّر له السماوات والأرض، وكلّ ما وجد من حوله، ليستخلف الله تعالى في أرضه، قال تعالى: «اقْرأ بِاسْمِ ربِّك الّذي خَلَقَ * خَلَقَ الانْسانَ مِن عَلَقٍ * اقْرَأ وَرَبُّك الأكْرَمُ * الّذي عَلَّمَ بالقَلَمِ * عَلَّمَ الاِنْسانَ ما لَم يَعْلَم» (العلق/ 1ـ5). وقال أيضاً: «وَلَقَد كرّمنا بني آدَمَ وَحَمَلْناهُم في البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْناهُم مِنَ الطّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُم عَلَى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقْنا تَفْضِيلاً» (الاسراء/ 70). وهما قد خُلقا من نفسٍ واحدة، فلا تفاضل لأحدهما على الآخر، ولا مرتبة عُليا ولا دُنيا، بل هما من مصدر واحد سواء فيه، قال تعالى: «يا أيُّها الناسُ اتّقوا رَبَّكُم الّذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيراً ونِساءً وَاتّقوا اللهَ الّذي تَساءَلونَ بِهِ والأَرْحام انّ اللهَ كانَ عَلَيكُم رَقيباً» (النِّساء/ 1).

كما أكَّد الاسلام مرّة بعد مرّة على ضرورة رعاية المرأة وحفظ كرامتها ومعاملتها بلطف ومحبّة ورفق، فيؤكِّد تعالى: «وعاشِروهنّ بِالمَعروف» (النِّساء/ 19). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أوصاني جبرئيل بالمرأة، حتى ظنّنتُ أنّه لا ينبغي طلاقها الّا من فاحشة مبيّنة». وكلّ ذلك الاهتمام يفجّر طاقات المرأة لتعطي أفضل ما عندها للأُسرة والمجتمع ككلّ. وبذلك نعلم الموقع الفريد والمكانة السامية التي تحتلّها المرأة في دنيا الاسلام، ويأتي ذلك متمِّماً لخطّ مستمر ومنهج متكامل على طريق اكرام المرأة.. فهي وليدة مباركة وبنتاً كريمة وزوجة مكرّمة... ثمّ أُمّاً مقدّسة ومعظّمة، كانت الجنّة تحت قدميها. فالمرأة ينبوع من العطاء اذا ما كانت تحت رعاية وحبّ أعطت كلّ ما لديها وأكثر.

