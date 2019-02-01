إيمانيات

الدِّين الاسلامي دين يدعو الى جمع الكلمة والاتحاد والأخوّة، فبالاتحاد تحصل الألفة وتحل المودّة محل الجفاء وتجمع الكلمة، قال تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا» (آل عمران/ 103)، اعتصموا بحبل الله الذي تتمسّكون به جميعاً وهو الاسلام، وهو القرآن، وحاولوا أن تجدوا وحدتكم فيه. انّ الله عزّوجلّ لم يَخلُق الناس لينقسموا ويختلفوا، لقد شرّع لهم ديناً واحداً، وأرسل لهم الأنبياء ليقودوا الناس كافةً في طريق واحد، وحرّم عليهم من الأزلِ أن يتفرّقوا، قال تعالى: «وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (آل عمران/ 105). لذلك فانّ ائتلاف القلوب واتحاد الغايات والمناهج من أوضح تعاليم الاسلام ولا ريب أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الأساسية للبقاء في أي مجتمع.

انّ الشريعة الاسلامية تدفع بالمسلمين لاشاعة روح الأخوّة في ما بينهم، يقول القرآن الكريم: «اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ» (الحجرات/ 10). وعلى هذه المفاهيم تتحقق الوحدة بين المسلمين. فالأُسس الاجتماعية الاسلامية تدعو للتماسك والتكاتف والتآلف والوحدة في ما بين أفراد الأُمّة كما ورد في الحديث النبويّ الشريف: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»، و«احبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لغيرك ما تكره لنفسك». فالألفة الاجتماعية من دعائم التشريع الاسلامي. بالاتحاد يُوجد التفاهم وتسهل الدعوة الى تعاليم الدِّين، ولقد كان المسلمون في صدر الاسلام يدعون الى الوحدة والوئام ويحثون الى التقارب والسلام، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشارك أصحابه في الطعام والاطعام ليخلق حالة الوئام والاخاء والتضامن والانسجام في ما بين الطبقة المؤمنة فكان التماسك والتكاتف على أعلى مستوياته سائداً بين المسلمين.

يعدّ مفهوم الوحدة الاجتماعية الذي يدعو له الاسلام من أكثر المفاهيم حاجةً لها في واقعنا المعاصر لما يترتبُ عليها من بناء منظومة اجتماعية متماسكة يسودها قيمُ التسامح والمحبّة والودّ وحُسن الظن بالآخر بين أفراد المجتمع الواحد. فانّ حاجة المجتمع - وطن أو أُمّة - لمفهوم الوحدة الاجتماعية لن يقتصرُ فقط على تعريفٍ نظري لهذا المفهوم أو ذاك، بل ما نحتاحه فعلياً هو التطبيق العملي للمفهوم، وهذا بحاجةٍ لتوافر عنصر الارادة فيعتبر عاملاً رئيسياً في ترسيخ مفهوم الوحدة الاجتماعية داخل أي مجتمعٍ من المجتمعات، وهذا لن يتأتى الّا بالممارسة العملية للمفهوم عبر المشاركة الجماعية للافراد. والعنصر الذي لا يقلّ أهميّة هو المبادرة المجتمعية التي تعبر مدخلاً حقيقياً في ترسخ التضامن والتكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد دون تمييزٍ بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس وما شابه ذلك، قال رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا فضلَ لعربيٍّ على أعجَمِيٍّ، ولا لعجَمِيٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا أسودَ على أحمرَ الّا بالتقوى». فنجاح المبادرة المجتمعية يتمثلُ في مدى شموليتها لكافة المناطق الرئيسية داخل قطاعات الدولة والمؤسسات المجتمعية، ووضوح الرؤية والاستراتيجيات من قبل القائمين عليها في بناء مشاريع مجتمعية هدفها تحسين الواقع الاجتماعي للافراد والارتقاء بهم الى أفضل المستويات الاجتماعية.

كما تعتمدُ فاعلية الوحدة الاجتماعية في قدرتها على التنفيذ في ضوء العاملين السابقين الّا وهما الارادة والمبادرة. بدون الارادة الذاتية والمبادرة المجتمعية لن ننجح في ترسيخ المفهوم على أرض الواقع، وتطبيقها ميدانياً. وبناء على ما سبق، فانّ جوهر مفهوم الوحدة الاجتماعية لأي مجتمع من المجتمعات هو ترسيخ ثقافة الودّ والتراحم والتعاطف الاجتماعي بين البشر أنفُسهم، من أجل بناء مجتمع متماسكٍ يمثلُ جسداً واحداً اذا اشتكى منه عضواً تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال الامام الصادق (عليه السلام): «المسلم أخو المسلم، وحقّ المسلم على أخيه المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروي ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه فما أعظم حقّ المسلم على أخيه المسلم».

