مال وأعمال

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نوفمبر الماضي (11 شهراً) بنسبة 77.1 في المئة على أساس سنوي، وذلك حسب احصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء. وبلغت قيمة الفائض التجاري للكويت في الـ11 شهراً الأولى من 2018 نحو 10.23 مليارات دينار مقابل 5.78 مليارات دينار خلال الفترة المناظرة من عام 2017. ودعم الفائض التجاري للكويت ارتفاع قيمة الصادرات الكويتية بالفترة من يناير 2018 وحتى نوفمبر السابق بنسبة 34.2 في المئة لتصل الى 20.15 مليار دينار، مقابل 15.02 مليار دينار بذات الفترة من 2017. وبلغت قيمة الواردات الكويتية 11 شهراً 9.92 مليارات دينار، بنمو 7.4% عن قيمتها بالفترة المناظرة من 2017 البالغة 9.24 ملايين دينار.

وأشارت البيانات الى أن حجم التبادل التجاري للكويت في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بلغ 30.07 مليار دينار، مقارنة بـ24.26 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق له، بنمو سنوي 24 في المئة. وارتفع معدل التغطية خلال الـ11 شهراً الى 203.1 في المئة، مقابل 162.5 في المئة في نفس الفترة من 2017.

وتصدر الوقود المعدني قائمة الصادرات خلال نوفمبر بقيمة 1.6 مليار دينار، يليه منتجات كيميائية عضوية بـ51 مليون دينار، ويتبعها اللدائن ومصنوعاتها بـ21 مليون دينار. وفي المقابل جاءت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية في مقدمة الواردات الكويتية بقيمة 116.9 مليون دينار، وتتبعها عربات سيارات والدراجات بـ111.8 مليوناً، ثم آلات وأجهزة آلية بـ80.3 مليوناً.

