مال وأعمال

قال كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لمجموعة نيسان للسيارات، ان اعتقاله في اليابان جاء نتيجة «مؤامرة وخيانة» تعرض لها. وجاءت تصريحاته في اطار أول لقاء يظهر فيه منذ القبض عليه في نوفمبر الماضي للتحقيق في اتهامات بمخالفات مالية. وأشار غصن الى أن «المسؤولين في مجموعة نيسان أرادوا أن يمنعوه من استكمال خطته لدمج شركة رينو الفرنسية للسيارات مع شركتي نيسان وميتسوبيشي اليابانيتين»، مؤكدا أن الخطة خضعت للنقاش مع رئيس نيسان هيروتو سايكاوا.

ولا يزال الرئيس التنفيذي السابق للشركة اليابانية محتجزا لدى السلطات في طوكيو على ذمة قضية المخالفات المالية المتهم بها.

وكان غصن وراء تحالف رينو الفرنسية ونيسان، الذي نجح في ضم ميتسوبيشي اليه في 2016.

وبعد القبض عليه للتحقيق في تلك الاتهامات، فُصل غصن من منصب الرئيس التنفيذي لنيسان وميتسوبيشي كما استقال من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة في رينو في وقت سابق من يناير الحالي.

