مال وأعمال

أنهت البورصة آخر جلسات الأسبوع وشهر يناير، على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والرئيسي 0.05% و0.46%، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 0.15%.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها المواد الأساسية بنمو نسبته 1.42%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بانخفاض معدله 3.57%. وجاء سهم «العيد» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم «التجارة للاستثمار العقاري» على رأس القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 6.5%.

وتقلصت سيولة البورصة 17.4% الى 23.12 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار في اليوم السابق، كما تراجعت أحجام التداول 21.6% الى 166.8 مليون سهم مقابل 212.87 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

