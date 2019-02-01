مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عزمها رفع رأسمالها من خلال إصدار 452,748,662 سهم على أن يتم تحديد سعر الطرح وعلاوة الإصدار في وقت قريب من موعد فتح باب الاكتتاب.

وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً في وقت سابق من أمس تم خلاله الموافقة على إصدار الأسهم ورفع رأس المال وهو الأمر المرتبط باستكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات الرقابية. وسيكون الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال مفتوحاً أمام المساهمين الحاليين.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار «لدى شركة المشاريع محفظة قوية من الشركات التي تواصل النمو، بما في ذلك أنشطتنا في قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين والصناعة والتعليم، ومثال على ذلك استكمال بنك برقان مؤخراً زيادة رأس المال لمواصلة توسعه. إن رفع شركة المشاريع لرأسمالها يضمن محافظة هذه الشركات على النمو الإيجابي الذي تحققه، كما يضمن استمرار تمتع الشركة بهيكل رأسمالي متين».

