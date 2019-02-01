مال وأعمال

«رويترز»: أظهرت بيانات حكومية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.21 في المئة في 2018، ليتعافى من انكماش سجله في السنة السابقة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. ونما قطاع النفط 2.85 في المئة بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات. تعافى الاقتصاد السعودي العام الماضي بعد أن تضرر بشدة في السنوات الأخيرة جراء هبوط أسعار النفط واجراءات تقشف حكومية جرى تطبيقها لكبح عجز الموازنة الضخم. وفي 2017، انكمش الاقتصاد 0.74 في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.

