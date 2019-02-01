مال وأعمال

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تقريرها الاحصائي السنوي لعام 2018 متضمنا بيانات الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى اضافة الى البيانات الاجمالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الأخرى.

وقالت (أوابك) في بيان لـ(كونا) ان التقرير يستعرض في قسمه الأول بعض المؤشرات العامة للدول الأعضاء في المنظمة للفترة من 2013 الى 2017 في حين يتناول القسم الثاني البيانات المتعلقة بالاحتياطي والانتاج والاكتشافات الجديدة.

وأضافت أن احتياطي الدول العربية من النفط الخام قدر في نهاية عام 2017 بحوالي 714?4 مليار برميل مشكلا انخفاضا نسبته 0?2 في المئة مقارنة بعام 2016 موضحة أن احتياطي الدول العربية عام 2017 من النفط الخام يمثل نحو 48?9 في المئة من الاحتياطي العالمي البالغ 1460?8 مليار برميل.

وأوضحت أن احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية شهد عام 2017 انخفاضا طفيفا مقارنة بعام 2016 اذ تراجع بنسبة 0?4 في المئة ليصل الى 54?2 تريليون متر مكعب مشكلا نسبة 27?5 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وبخصوص انتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي أفادت (أوابك) بأن انتاج الدول العربية عام 2017 بلغ نحو 28?6 مليون برميل يوميا منها 5ر27 مليون برميل يوميا من الدول الأعضاء في المنظمة. وذكرت أن انتاج النفط الخام في الدول العربية بلغ نحو 24?3 مليون برميل يوميا محققا بذلك نسبة انخفاض تقدر بنحو 1?1 في المئة مقارنة بعام 2016 مبينة أن انتاج الدول العربية من النفط الخام يبلغ نحو 28?5 في المئة من الانتاج العالمي.

وعن انتاج الغاز الطبيعي المسوق في الدول العربية قالت انه بلغ نحو 583?4 مليار متر مكعب عام 2017 منها حوالي 549?3 مليار متر مكعب من الدول الأعضاء في المنظمة ويشكل 94?1 في المئة من انتاج الدول العربية.

وعن النشاط الاستكشافي خلال 2017 أوضحت (أوابك) أن الدول العربية حققت 93 اكتشافا جديدا منها 63 اكتشافا للنفط و30 اكتشافا للغاز الطبيعي ومن ضمنها 91 اكتشافا للدول الأعضاء منها 63 اكتشافا للنفط و28 اكتشافا للغاز الطبيعي.

وأضافت أن التقرير تطرق الى استهلاك النفط والطاقة في الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى في 2017 والذي بلغ نحو 14?7 مليون برميل مكافئ نفط يوميا. واستعرض التقرير كذلك متوسط أسعار النفوط الفورية العربية والعالمية والأسعار الفورية لسلة خامات (أوبك) الشهرية والسنوية وأسعار منتجات الطاقة بالعملة المحلية وبالدولار الأميركي للفترة من 2015 الى 2018 كما تطرق الى عمليات نقل النفط والغاز الطبيعي من حيث عدد الناقلات وحمولتها وشبكة خطوط الأنابيب المتوافرة في الدول الأعضاء.

يذكر أن التقرير الاحصائي السنوي الذي تصدره (أوابك) يأتي في اطار الجهود المتواصلة والرامية لرصد ومتابعة التطورات البترولية على المستوى العربي والعالمي والحرص على نشر المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بمصادر الطاقة المختلفة للباحثين والعاملين والمختصين في مجال الطاقة والصناعة البترولية.

