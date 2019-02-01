مال وأعمال

سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي مدفوعة بعلامات على تراجع الواردات الأميركية في اطار مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص المعروض في السوق. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 0.7 في المئة، لتبلغ 54.58 دولاراً للبرميل. وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 1.7 في المئة عندما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 21 نوفمبر الذي سجلت فيه 54.93 دولاراً للبرميل. أما عقود خام القياس العالمي مزيج برنت فارتفعت هي الأخرى وزادت 52 سنتا، أو 0.8 في المئة، الى 62.17 دولاراً للبرميل.

وجاءت زيادة الأسعار بعد أن أظهر تقرير من ادارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا في امدادات الخام السعودية للولايات المتحدة.

وقال مصرف (ايه.ان.زد) «أسعار النفط الخام صارت أقوى بعد ظهور علامات على أن تخفيضات أوبك بدأت تؤثر على التجارة. التقرير الأسبوعي لادارة معلومات الطاقة أظهر أن الواردات الأميركية من السعودية انخفضت بأكثر من النصف عن الأسبوع السابق الى 442 ألف برميل يوميا. هذا ثاني أدنى مستوى في البيانات الأسبوعية منذ 2010».

والسعودية هي المحرك الفعلي لأوبك التي أعلنت الى جانب مصدرين آخرين من خارجها، ومن بينهم روسيا، خفضا في الامدادات أواخر العام الماضي بهدف دعم الأسعار.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك وفرة في المعروض النفطي، لا سيما بسبب زيادة انتاج النفط الخام الأميركي الذي قفز بأكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي الى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا. ويتجلى ذلك في زيادة مخزونات الخام الأميركية التي ارتفعت بمقدار 919 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يناير الى 445.94 مليون برميل وفق بيانات ادارة معلومات الطاقة. والمخزونات أعلى حاليا بنسبة 6.6 في المئة عن مستواها قبل عام.

ومن ناحية اخري انخفضت واردات أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط ايران الى أدنى كمية في ثلاث سنوات في 2018 في ظل العقوبات الأميركية على طهران، لكن الصين والهند عززتا الواردات في ديسمبر كانون الأول بعدما نالتا اعفاءات من واشنطن.

