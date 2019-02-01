مال وأعمال

فيينا - كونا: أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان سعر سلة خاماتها ارتفع 1?22 دولار ليصل الى 60?93 دولاراً للبرميل مقابل 59?71 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69?78 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو (غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف (الغابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الاماراتي.

ويقضي الاتفاق بان تخفض دول (أوبك) مستوى انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 في المئة من حجم انتاج كل دولة عضو في المنظمة. كما ستقلص الدول الـ11 من خارج اوبك مستويات انتاجها بواقع 400 ألف برميل اي بنسبة 2 في المئة من حجم انتاج كل دولة عضو من خارج المنظمة وفقا لانتاج شهر اكتوبر الماضي. يذكر ان اسعار النفط تعرضت لضغوط بسبب المخاوف المحيطة بوفرة العرض العالمي وتراجع الطلب على النفط وسط حالة عدم اليقين المرتفعة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

