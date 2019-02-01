مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد عبد الله الزبن أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.4 ملايين دينار في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، كما بلغت ربحية السهم 4.66 فلوس.

وقال الزبن في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الادارة أن الايرادات التشغيلية بلغت 25.8 مليون دينار في الربع الأول من السنة المالية، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأكد الزبن أن ايرادات الشركة ارتفعت نتيجة اضافة 4 طائرات الى اسطولها خلال الربع الأول من السنة المالية والتي أدت الى نمو الأداء التشغيلي.

وقد نجحت ألافكو في توسيع محفظة الطائرات الى 64 طائرة مؤجرة على 20 شركة طيران في 13 دولة حول العالم. وقال الزبن أن ألافكو لديها حاليا طلبات شراء لعدد 118 طائرة مع شركة الايرباص والبوينغ، والتي سيتم استلامها بدا من 2019 الى 2023. وأكد أحمد الزبن على قدرة الشركة في تحقيق طموحات مساهميها وارضاء عملائها، شاكرا المولى عز وجل على ما حققته الشركة من نتائج.

