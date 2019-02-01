مال وأعمال

ميلانو - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن بدا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أميل للتيسير النقدي، ومع صعود الخام وتقرير قوي من شل دفع أسهم شركات النفط للصعود مما ساهم في تعويض أثر تقارير ضعيفة من نوكيا ويونيلفر. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة الى أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر في التعاملات المبكرة ليتجه صوب أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر 2015.

وصعد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المئة و0.7 في المئة على الترتيب.

وقالت رويال داتش شل ان أرباحها قفزت أكثر من الثلث العام الماضي الى 21.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2014، ليصعد سهمها أكثر من ثلاثة في المئة ويتصدر مؤشر قطاع النفط قائمة القطاعات الرابحة في أوروبا. ودفعت نتائج قوية أيضا من دياجيو السهم للارتفاع 3.9 في المئة بعدما أعلنت أكبر شركة للخمور في العالم ارتفاع مبيعاتها نصف السنوية يوم الخميس، بدعم من قوة الأداء في الهند والصين. غير أن سهم سواتش هوى 7.6 في المئة بعدما أعلنت شركة صناعة الساعات السويسرية نتائج دون المتوقع وسط تباطؤ في آسيا وفرنسا، بينما دفع تقرير مخيب للآمال شركة سوفتوير الألمانية للنزول ثمانية في المئة ليتذيل قائمة الأسهم على المؤشر ستوكس. وهبط سهم نوكيا 5.6 في المئة ويتجه صوب أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر 2017، في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة أداء ضعيفا في النصف الأول من العام بعد أرباح ومبيعات تفوق التوقعات في الربع الأخير من 2018. ونزل سهم يونيلفر 2.6 في المئة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة تحقيق مبيعات دون المتوقع في الربع الرابع، متأثرة بالتضخم في الأرجنتين واستقرار نمو أحجام المبيعات في الأسواق المتقدمة.

