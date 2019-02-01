مال وأعمال

ارتفع المؤشّر الكلي المتوقع للثقة في مناخ الأعمال 18 نقطة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2018، ما يشير لتوقعات أكثر تفاؤلاً من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج مدفوعةً بتوقعات ايجابية حول تعافي الأداء الاقتصادي العالمي عموماً والمحلي خاصة، فضلاً عن التوقعات بمزيد من النمو في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل القطاع السياحي وقطاع العقارات.

وشمل أداء المؤشر المتوقع أهم القطاعات الاقتصادية، حيث جاءت نتائج المؤشر أكثر تفاؤلاً للنصف الأول 2019 مقارنة بالنصف الثاني 2018 في مختلف القطاعات وتحديداً مع تصدر قطاع التصنيع وقطاع المطاعم والفنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً في توقعات الأداء، بينما شهدت التوقعات انخفاضاً طفيفاً في المؤشرات القطاعية في قطاع النقل والتخزين. وأكد علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على وجود تحسن ملحوظ في المؤشرات القطاعية المتوقعة للنصف الأول من عام 2019، خاصة مع ارتفاع المؤشر المتوقع لثقة الأعمال من 108 نقاط خلال النصف الثاني من عام 2018، الى 126 نقطة خلال النصف الأول من عام 2019 مثنياً على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها امارة عجمان، والتي تدعم بشكل كبير أداء النمو الاقتصادي في دولة الامارات عموماً.

وأضاف «يأتي ارتفاع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بالامارة للنصف الأول من عام 2019، ليؤكد مكانة عجمان الريادية على خارطة الاقتصاد المحلي والعالمي، باعتبارها وجهة متميزة للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالرغم من التحديات التي واجهتها معظم دول العالم خلال العام الماضي، الا أن دولة الامارات وبفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها، استطاعت أن تسجل نمواً اقتصادياً تشير التوقعات الى استمراريته وتحسنه خلال عام 2019».

