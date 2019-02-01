مال وأعمال

أنقرة - (كونا): أظهرت بيانات رسمية ارتفاع ايرادات السياحة في تركيا بنسبة 12?3 في العام الماضي مقارنة بعام 2017. وقالت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ضمن تقرير ان ايرادات السياحة بلغت 29?5 مليار دولار في العام الماضي مقابل 26?3 مليار دولار في عام 2017. واضاف التقرير ان ايرادات السياحة من الزوار الاجانب شكلت نسبة 81?8 في المئة في حين ان نسبة 18?2 في المئة جاءت من زيارات المواطنين الاتراك المقيمين في الخارج. وأوضح ان انفاق تركيا على قطاع السياحة انخفض العام الماضي بنسبة 4?7 في المئة ليصل الى قيمة 4?8 مليارات دولار.

