مال وأعمال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي شكر الى كل من أحمد طاحوس الطاحوس رئيس مجلس ادارة مجموعة (زين) وبدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (زين) عبر فيهما سموه - حفظه الله- عن خالص شكره على قيام المجموعة بتسمية شبكتها (صباح الكويت) وذلك احتفاء بالذكرى الثالثة عشرة على تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم مقدرا سموه حفظه الله هذه المبادرة المجسدة للروح الوطنية العالية ومشيدا بالرؤى الطموحة لمجموعة (زين) في مجالات الاتصالات متمنيا سموه رعاه الله لكافة العاملين في مجموعة (زين) دوام التقدم والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي شكر الى كل من أحمد طاحوس الطاحوس رئيس مجلس ادارة مجموعة (زين) و بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (زين) ضمنهما سموه خالص شكره على قيام المجموعة بتسمية شبكتها (صباح الكويت) وذلك احتفاء بالذكرى الثالثة عشرة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي شكر مماثلتين.

