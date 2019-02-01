مال وأعمال

أعلنت زين عن مشاركتها في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجمع الأ?نيوز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالناصر الفليج ومدير مركز الابداع اللغوي أ. حمزة الخياط.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مشاركتها في هذه الفعالية الثقافية أتت من منطلق حرصها على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالعمل الثقافي، وخاصة تلك التي تهتم لنشر وتشجيع استخدام اللغة العربية والاحتفاء بها على المستويين المحلي والعالمي بين جميع الفئات العمرية وخاصة فئة أطفال المدارس، حيث أتت الاحتفالية تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وبينت زين أن الفعالية تضمنت مجموعة من الأنشطة الثقافية التي هدفت الى تنمية واثراء المهارات اللغوية لدى الأطفال، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفقرات الهادفة التي شملت فقرة الخط العربي وقراءة القصص القصيرة باللغة العربية الفصحى وفقرة القراءة الحرة للكتب والقصص العربية وغيرها، حيث حرصت زين على دعم الفعالية من خلال ارسال الرسائل النصية القصيرة SMS للتوعية بها، بالاضافة الى مشاركتها في توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

وأكدت الشركة أن دعمها لهذه المبادرة قد أبرز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على تفعيل الجانب الثقافي لديها كونها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة، ولما للثقافة والابداع من تأثير كبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، وتسعى من خلاله الى التواصل مع أكبر عدد ممكن من مختلف الشرائح، وهي هنا تمارس دورها الريادي في التفاعل مع الفعاليات الفكرية والثقافية والاعلامية العديدة وخاصة تلك التي تعمل على نشر وتشجيع استخدام اللغة العربية.

وأكدت الشركة اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الابداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.

