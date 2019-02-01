مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق أحلام الأطفال المصابين بالسرطان ضمن مبادرته أحلم أن أكون المستمرة منذ خمس سنوات، وقام بمساعدة جون دانييل على تحقيق حلمه وشغفه بالغناء.

يبلغ جون من العمر خمس سنوات ويتلقى علاجه حاليا في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال. وقد تواصلت ادارة العلاقات العامة في البنك الوطني مع الشاب الموسيقي الصاعد زاك الموسوي وفرقته الموسيقية وعرفتهم على جون واتفقا على تحضير مفاجأة له واقامة وصلة فنية أمام أصدقائه والطاقم الطبي في مستشفى بنك الكويت الوطني ليتسنى لجون تحقيق حلمه بالغناء مع فرقة موسيقية وأمام محبيه.

وفاجأ الموسوي جون في المستشفى حيث عرف له أغانيه المفضلة بينما قام جون بأدائها باحترافية مستمتعا بالموسيقى. كما قامت ادارة العلاقات العامة بمفاجأته بتقديم زي شخصيته الكرتونية المفضلة الى جانب مجسم لها ومجسم آخر لجون مما أثر به كثيرا وجعله يشع فرحا طوال الحفل.

وقد استمتع اصدقاء جون في المستشفى بعرض غير مسبوق تستضيفه المستشفى للمرة الاولى، ومما لاشك بأنه ترك صدى ايجابيا سيبقى الجميع يتحدث عنه لوقت طويل. أما جون فقد قدم باقة من اغانيه المفضلة وغنى من كل قلبه مستمتعا بالتصفيق والتشجيع.

وفي هذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل في كل مرة نحقق فيها حلم طفل نفخر بمبادرتنا ونعتز بها اكثر. ان احلام الأطفال لا تقدر بثمن ومساهمتنا في تحقيقها هو أهم انجاز لنا ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية. تحقيق أحلام الأطفال مستمر مع البنك الوطني منذ خمس سنوات حققنا خلال هذه الفترة أحلام عشرات الأطفال ومازلنا نطمح لتحقيق أحلام أطفال أكثر لأن مسؤوليتنا تجاههم هي أن نجعلهم سعداء ويحييون حياة جميلة يستحقونها.

وتحدثت العبدالجليل عن الطفل جون حيث قالت انه يتمتع بشخصية مميزة ويصعب على من يراه أن لا يحبه، فلديه ابتسامة ساحرة وحضور مميز وحب كبير للحياة وقوة في مقاومة المرض تكاد لا تراها في سواه. ان رؤية جون على المسرح يغني ويحقق حلمه انجاز جديد يحسب لمبادرة احلم ان أكون، فنحن في بنك الكويت الوطني مستمرون برسالتنا مع الاطفال، ومؤمنون بأن ابتسامة طفل بتحقيق حلمه توازي أهمية تلقيه العلاج ان لم يكن أكثر. كما أننا ملتزمون بمراعاة الظروف النفسية للمرضى لأننا مؤمنون بأنهم أقوياء كفاية لتحدي المرض وبأن ما يحتاجونه فقط هو فرصة لاظهار قوتهم ومقاومتهم الرائعة.

وتابعت العبدالجليل اليوم أصبح لدينا في مستشفى الوطني مغنيا شغوفا اسمه جون، سيملأ عالمنا موسيقى جميلة ونحن سعداء لفرحه، على امل أن يتحقق الحلم الأكبر بشفائه تماما من المرض.

