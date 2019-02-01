مال وأعمال

انهت شركة التقدم التكنولوجي بنجاح برنامجا تدريبياً لموظفي ادارة الاستعراف في الادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية، ذلك عن كيفية استخدام اخر ما توصلت الية تكنولوجيا الهندسة الوراثية DNA، والتي ادارها البروفيسورالبريطاني اندي هويود من الشركة الاميركية بروميجا كوربورايشن على احدث الاجهزة المختبرية في مجال ال DNA.

واعربت شركة التقدم التكنولوجي في بيان صحافي عن سعادتها لما وجدته من حرص واهتمام المشاركين على التعرف على التكنولوجيا الحديثة المتخصصة في تزويد الحلول الابداعية لصناعة علوم الحياة، مشيرة الى انها تستجلب من افضل واهم الشركات العالمية اخر ما توصلت الية تلك التكنولوجيا المختصة في الكشف عن الجينات الوراثية والتحليل الخلوي وبحث علم الجينات بالتطبيقات الحديثة فيما قام البورفيسور اندي بشرح واف عن كيفية استخدام اجهزة البصمة الوراثية واستخداماتها من عينات مختلفة. من جانبة اشاد اللواء محمود الطباخ مدير الادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات، مشيرا الى ان الادلة الجنائية تولى التدريب اهمية قصوى، والذي من شانة الارتقاء بمنظومة الكشف عن الجريمة واثبات النسب. وقال الطباخ اثناء حفل توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، ان ادارة الادلة الجنائية لديها امكانيات بشرية متميزة خاصة في مجال الخدمات الأمنية والعلمية نفتخر بها، مؤكدا على اهمية الاستمرار في ملاحقة كل ما هو جديد بهدف الارتقاء بالفنين والموظفين الذي يصب في صالح خدمة الوطن والمواطن والدولة.

