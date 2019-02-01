مال وأعمال

اعلنت شركة هنكل انضمامها الى تحالف انهاء المخلفات البلاستيكية «AEPW» لتوفير حلولا واسعة التطبيق لتقليل وادارة المخلفات البلاستيكية، بالاضافة الى حلول تستهدف البلاستيك المستعمل عبر المساعدة في التمكين لاقتصادٍ مستدام. وكاستمرارٍ لجهودها المبذولة في ميادين الاستدامة والتزامها نحو تحقيقها في الاقتصاد وغيره، انضمت هنكل الى التحالف باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين له.

وقد صرح هانس فان بايلن، المدير التنفيذي لشركة هنكل ورئيس جمعية الكيمياء الألمانية «في سي آي» «VCI»: «بوصفنا شركة صناعية عالمية للمنتجات الاستهلاكية، نود في هنكل المساهمة في انهاء المخلفات البلاستيكية. ان الحلول المستدامة الرامية لمواجهة هذا التحدي لن تكون ممكنة الا من خلال تعاون وانخراط جميع الشركات المنضوية في سلسلة الانتاج تحت لواء هذه الحلول من الموردين الى الشركاء التجاريين الى المستهلكين والمنظمات وصولا الى الحكومات».

التزم التحالف بما قيمته مليار دولار طامحا الى استثمار نحو 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في انهاء المخلفات البلاستيكية . ويضم التحالف شركات التصنيع الكيميائي و تصنيع البلاستيك وشركات البضائع الاستهلاكية وبائعي التجزئة والمحولين وشركات ادارة المخلفات، وهم يمثلون شريحة واسعة من الشركات التي تصنع وتستخدم وتبيع وتعالج وتجمع وتعيد تدوير البلاستيك. كما أن التحالف يعمل حاليا مع مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة كشريك مؤسس استراتيجي.

أخذ التحالف على كاهله مهمة تطوير الحلول الرامية لانهاء المخلفات البلاستيكية في البيئة وخاصة المحيطات. لذا، سقوم بتطوير وتنفيذ مشروعات يرعاها التحالف جنبا الى جنب مع الأفراد وشركات الاستثمار المباشر عبر أربعة محاور رئيسة، وهي: تطوير البنى التحتية، والابتكار لتطوير تقنيات جديدة، التعليم وتفاعل الحكومات والشركات والمجتمعات للتحرك واتخاذ القرار، التنظيف للمناطق التي تتركز بها المخلفات البلاستيكية.

