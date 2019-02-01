دوليه

تتطلع قطر لمواصلة مغامرتها في كأس آسيا 2019 عندما تواجه اليابان اليوم في المباراة النهائية على ستاد مدينة زايد، ولتدوين اسمها في السجل الذهبي للبطولة من خلال تحقيق باكورة ألقابها القارية، في الوقت الذي يطمح فيه المنتخب الياباني لتعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب الخامس في تاريخه.

ورغم أن فريق المدرب الإسباني فليكس سانشيز كان بعيداً عن الترشيحات عند انطلاق البطولة في الخامس من يناير الماضي إلا أن خريجي أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في الدوحة، كان لهم رأي آخر، فبعدما دخلوا البطولة من غير المرشحين، حتى باعتراف مدربهم سانشيز، يخوضون النهائي الأول في تاريخهم مع ستة انتصارات، شباك نظيفة، متصدر ترتيب الهدافين والممررين... وبرغم الأرقام القطرية المذهلة، سيكون خصمها في النهائي من وزن مختلف فنيا وتكتيكيا وتقنيا وتاريخيا، مقارنة بخصومها السابقين لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية والإمارات.

وفي تسع مشاركات، بلغت اليابان النهائي للمرة الخامسة بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، ومثل قطر حققت ستة انتصارات. وتحدث المراقبون عن تقدم اليابان ببطء كالمحركات التي تعمل على الديزل وأصابوا في توقعاتهم.

وبعد عروضها الباهتة حيث افتقرت لتقدم مريح في كافة مبارياتها الخمس الأولى، قدمت مباراة رائعة ضد إيران المرشحة بقوة لخطف اللقب، وأقصتها بثلاثية موجعة من نصف النهائي.

يقول قائد اليابان مايا يوشيدا المتوج باللقب في 2011 عندما كان بعمر الثانية والعشرين قبل المجيء الى هنا تحدثنا عن القدوم إلى الحرب.يظهر لاعبو الساموراي الأزرق، المحترفون بمعظمهم في أوروبا، ثقة عالية بالنفس، فيقول لاعب الوسط غاكو شيباساكي بالفوز على إيران اكتسبنا شرعية المنافسة على اللقب، ويشرح زميله جنكي هاراغوتشي ما حصل في مباراة إيران كانت أسهل من مواجهات خصوم متكتلين دفاعيا. سمحت لنا بالتركيز دفاعيا وبقاء هجومنا متيقظا طوال المباراة.

ويلخص يوشينوري موتو نؤمن الآن انه بمقدورنا الفوز على أي فريق إذا طبقنا أسلوبنا. تكمن قوة اليابان بقدرتنا على العمل بجهد في الدفاع والهجوم.

في المقابل، تبدو نظافة شباك قطر نقطة مضيئة في النهائيات، لكن اليابان سجلت في آخر 16 مباراة في كأس آسيا منذ 2011. واللافت ان قطر تتفوق هجوميا بتسجيلها 16 هدفا مقابل 11 لليابان، كان نصيب مهاجمها الشاب المعز علي ثمانية أهداف، ليعادل الرقم القياسي في نسخة واحدة والمسجل باسم الإيراني علي دائي في 1996. ولتخفيف الضغوط على اللاعبين، منحت ادارة المنتخب القطري آلة موسيقية (كمان) وقدمتها للمعز علي (22 عاما) كتعبير عن الاحتفال الذي يقوم به مهاجم الدحيل عقب التسجيل تيمنا بالغابوني بيار ايمريك أوباميانغ. وعاشت الدوحة احتفالات هللت للتأهل الكبير، فمنتخبها فاز في 6 مباريات حتى الآن، أي بقدر المباريات الـ32 التي شارك بها في تسع دورات سابقة.وحتى بحال خسارة النهائي، يتوقع أن تكون الاحتفالات كبيرة بعد العودة الى الدوحة برحلة غير مباشرة من ابوظبي.

قطر التي لم تتخط ربع النهائي من قبل (2000 و2011)، حصلت على يوم راحة أقل من اليابان، بيد انها ستستعيد كامل لاعبيها بعد انتهاء ايقاف المدافع بسام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز حاتم مسجلي هدفي الفوز ضد العراق في دور الـ16 وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

ويقول مدافع قطر طارق سلمان في الواقع أنا غير متفاجئ بما حققناه، لأننا نلعب معاً منذ حوالي سبع سنوات، سواء اللاعبين أو المدرب. في عام 2014 فزنا بلقب بطولة آسيا تحت 19 عاماً، وفي عام 2018 في الصين حققنا المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، وما نحققه هنا جاء نتيجة العمل التدريجي.

لكن الظهير الايسر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب اسيوي في 2018، يبرز التأثير الكبير لسانشيز وفريقه الجهاز الفني سيدرس المنافس بشكل جيد للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه. في المواجهات المباشرة، فازت قطر 3-0 في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.

