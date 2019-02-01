دوليه

رفض الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر الرد على الأنباء التي تقيد بقيام الإمارات بالتقدم بشكوى للاتحاد الآسيوي للعبة لقيام المنتخب القطري بالدفع بلاعبين ليس لديهما الأهلية للعب في البطولة، بما في ذلك الدفع بأحدهما في مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت يوم الثلاثاء وفاز بها المنتخب القطري برباعية نظيفة.

وقال سانشيز للصحافيين: «لست مهتما على الاطلاق.. لا يوجد لدي أي مخاوف بشأن هذا». وأضاف: «نبقى هنا يوما إضافيا فقط، غدا نلعب مباراة واحدة ونركز فيها فقط. أي شيء آخر ليس متعلق بكرة القدم لا نشغل به بالنا في هذه اللحظة». وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي 4 -0 الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي، في مباراة مشحونة سياسيا، ولكن الإمارات، ادعت ان المدافع بسام الراوي، المولود في العراق، والمهاجم المعرز علي، المولود في السودان، وهداف البطولة برصيد ثمانية اهداف، ليس لديهما أهلية اللعب.

وعبر سانشيز عن سعادته لبلوغ النهائي «هذه اهم مباراة في تاريخ قطر واذا فزنا غدا سيكون أكبر انجاز كروي في تاريخنا. هذا يؤكد صحة عملنا ونحن فخورون بصرف النظر عن النتيجة. منذ سنة ونصف نعمل مع الفريق، نثق به واظهر نتائج جيدة في الوديات (فاز على سويسرا) جئنا هنا على امل منافسة الجميع وليست مفاجأة نؤدي على اعلى مستوى».

وبلغت قطر النهائي بعد فوزها في 6 مباريات دون تلقي أي هدف وتضم في صفوفها متصدر ترتيب الهدافين المعز علي (8 اهداف بالتساوي مع الرقم القياسي للايراني علي دائي) وأكرم عفيف أفضل ممرر في البطولة. وتابع: «فزنا في ست مباريات وكانت ست قصص مختلفة. نحترم الخصم، يملك فريقا كبيرا ويقدم بطولة رائعة». وشرح سانشيز ان «اليابان لديها طرق مختلفة لمعاقبتك، لديها نقاط قوة كثيرة ونقاط ضعف قليلة. يجب ان نقدم اداء فاعلا ونكون مميزين في كل مناطق اللعب». وعبر سانشيز عن سعادته بقيادة مجموعة بدأ بالاشراف عليها منذ 2006 في الفئات العمرية ضمن أكاديمية أسباير: «اللاعبون سعداء للقيام بعملهم، من السهل التعامل معهم وكلنا نعمل من اجل هدف واحد. من الجميل ان تكون المجموعة كعائلة».

