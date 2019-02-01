دوليه

يتطلع قائد المنتخب الياباني مايا يوشيدا للفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن فاز بلقب نسخة 2011 مع الساموراي. وقال يوشيدا «بعد ثمانية أعوام العديد والعديد من اللاعبين يحترفون في الخارج وأغلبهم في أوروبا».

وأضاف: «على المستوى الذهني نحن في تطور مستمر وهذا هو الجانب المضيء في الكرة اليابانية».وأشار «كأس آسيا ومونديال روسيا وكوبا أميركا ستكون نقطة تحول مهمة». وأوضح «أعتقد أن هذه البطولات ستلقي بظلالها على الرياضة اليابانية، الفريق يتحول الآن لجيل جديد من اللاعبين، إذا تمكنا من الفوز باللقب ستكون خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لكرة القدم اليابانية».

من جانبه، يعتقد زميله جاكو شيباساكي أن الجيل الحالي من اللاعبين في بلاده يتحمل مسؤولية نيل اللقب الخامس في بطولة كأس آسيا. ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن شيباساكي قوله : «في حال وضعنا أيدينا على الكأس، فإن ذلك سيُعطي هذا الفريق الذي يضم الكثير من اللاعبين الشباب قدراً كبيراً من الثقة». وأوضح: «إذا ما استطعنا الفوز بالبطولة، فإن ذلك سيعلن عن صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم اليابانية، لذا فإن مهمتنا ومسؤوليتنا كبيرة».

وأضاف: «أريد أن أقف على أرض الملعب وأن أتحمل هذه المسؤولية وأقوم بتأدية دوري في المباراة». وأشار: «قبل انطلاق البطولة، كنّا نقول إن هدفنا الرئيس هو الوصول إلى المباراة النهائية وجلب الكأس إلى الوطن، والآن حصلنا على شرف أن نكون واقفين في المكان الذي كنّا نسعى إليه». وختم: «ومع ذلك، إذا ما خسرنا المباراة القادمة، فإن كل هذا لا يعني شيئاً، لذلك علينا أن نتأكد من أننا نستعد بالشكل الصحيح».

