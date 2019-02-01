دوليه

امتدح مدرب اليابان هاجيمي مورياسو منتخب قطر الذي يواجهه اليوم في نهائي كأس آسيا، مؤكداً عدم اهتمامه بالألقاب الفردية وسعيه لتحقيق لقب جماعي يسجل باسم المنتخب الياباني. وقال هاجيمي الذي يحاول قيادة بلاده الى لقب خامس قياسي «لاعبونا يقرأون المباراة بشكل أفضل وكوحدة. واجهنا خصوما مختلفين، احيانا استحوذنا على الكرة وفي أوقات أخرى تراجعنا الى الدفاع ولعبنا بمثابرة». وعما اذا كان يفكر باللقب مرة ثانية بعد احرازه كلاعب في 1992 (غاب في النهائي) قال «لست مهتما بالالقاب الفردية». وعن منتخب قطر أضاف «فريقهم قوي، نحترم الخصم ونحلله ونقدم الافضل على ارض الملعب. نحن فريق بلغ النهائي وأريد من اللاعبين ان يثقوا بانفسهم».

