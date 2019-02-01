دوليه

وصف قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس مباراة منتخب بلاده أمام اليابان في نهائي كأس آسيا بـ «أهم مباراة في تاريخ الكرة القطرية». وسجل الهيدوس هدفاً في مباراة الدور نصف النهائي أمام الإمارات والتي انتهت بفوز «العنابي» برباعية نظيفة الثلاثاء الماضي. وقال الهيدوس أمس خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة النهائية: «هذه أهم مباراة في تاريخ الكرة القطرية. نتمنى ان نظهر بنفس المستوى الذي قدمناه خلال البطولة. الكل متحمس لكن الاهم هو الهدوء، الصبر وتنفيذ تعليمات المدرب الذي ساعدنا باشياء كثيرة». وأضاف الهيدوس: «لا توجد كلمات تصف ما نشعر به تجاه

وكان الهيدوس صرح بعد الفوز على الإمارات، قائلاً: «نحن نثق في أنفسنا وفي قدراتنا، ورغم صعوبة المواجهة باعتبار أننا سنواجه المنتخب الياباني الذي حقق الفوز على إيران بثلاثة أهداف دون رد رغم ان المنتخب الايراني كان المرشح الأول للبطولة، الا ان ذلك لن يرهبنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق لقطر بالفوز على اليابان».

