دوليه

يقدم بطل العالم السابق الإسباني تشافي مشورة مهمة للمنتخب القطري الذي يخوض نهائي كأس آسيا ضد اليابان اليوم في ابوظبي، بحسب ما ذكر مواطنه المدرب فليكس سانشيز عشية خوض «العنابي» أول نهائي في تاريخه.

وفي سؤال لوكالة فرانس برس عن النصائح التي يقدمها تشافي، قائد نادي السد القطري راهنا، لمواطنه القادم في 2006 إلى قطر من أكاديمية نادي برشلونة، أجاب سانشيز: «لدينا علاقات جيدة معه، هو منخرط في النهج، نتحدث خلال هذه البطولة، قبلها وبعدها. رأيه مهم بالنسبة الينا وهو ايجابي دوما. يستمتع بالبطولة معنا». وكان تشافي توقع قبل البطولة خلال برنامج تلفزيوني على قناة «الكاس» القطرية بلوغ قطر واليابان النهائي وتتويج قطر باللقب، فعلق سانشيز على هذا الامر «لننتظر ما اذا كانت توقعاته ستصح».