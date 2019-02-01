دوليه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن تعيين الحكم الأوزبكي رافشان ايرماتوف، لإدارة المباراة النهائية التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الياباني. ويعتبر ايرماتوف البالغ من العمر 41 عاماً من ضمن أفضل الحكام في العالم، وسبق له إدارة العديد من المباريات المهمة، كما سبق له إدارة نهائي كأس آسيا2011 في قطر بين اليابان وأستراليا.

ويساعد ايرماتوف في هذه المباراة مواطنيه عبدالخالق رسولوف وجافوخير سيدوف، إلى جانب الصيني ما نينج حكماً رابعاً، والإيطالي باولو فاليري حكماً للفيديو والسنغافوري محمد تقي بن جهاري والأسترالي كريستوفر بيث حكمين مساعدين للفيديو. وكان ايرماتوف أصغر حكم يشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث كان يبلغ من العمر 32 عاماً، قبل أن يحطم الرقم القياسي في عدد المباريات التي أدارها في كأس العالم، عندما أدار المباراة رقم 11 في كأس العالم 2018 في روسيا. وحصل الحكم الأوزبكي على جائزة أفضل حكم في آسيا خمس مرات، وأدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات.

