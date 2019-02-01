دوليه

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل دراسة مستقبل المشاركات الدولية المقبلة للمنتخبين الأول والأولمبي. وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتي إلى أن هناك رغبة للاستعانة بالتجربتين اليابانية والأسترالية من حيث الاعتماد على جهاز فني موحد يقود المنتخبين الأول والألمبي. وأضافت الصحيفة، أن لجنة المنتخبات، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي حددت ملامح المرحلة المقبلة، حيث ستهتم بالبحث عن مدير فني، وتحديد متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي في جهاز فني موسع يتولى قيادة المنتخب الأول ويشرف على المنتخب الأولمبي الذي سيكون بمثابة المنبع لضخ دماء جديدة في المنتخب الأول.وكشفت مصادر لصحيفة «الاتحاد» أن كل الخيارات ستكون مفتوحة فيما يتعلق باختيار خليفة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، ولن يكون من بينها المدرسة الإيطالية وستتم دراسة ملفات المدربين المرشحين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

