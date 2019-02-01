وطن النهار

كشفت رئيسة قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال الدكتورة منى بورحمة أمس الخميس عن استعداد القسم لإجراء زراعة الخلايا الجذعية قريبا للأطفال بالكويت وفق المعايير الدولية. وقالت بورحمة في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد مؤتمر آفاق جديدة في تشخيص وعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال المقرر يوم غد السبت برعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن قسمها يقدم المتابعات والمشورة لحالات زراعة الخلايا الجذعية ممن تمت لهم الزراعة في الخارج. وأوضحت أن مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال يقدم الرعاية الصحية للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما والذين يعانون أمراض الدم الحميدة والسرطان فضلا عمن تلقوا زراعة الخلايا الجذعية.

ولفتت إلى وجود ما يزيد على 600 ملف نشط لمرضى لديهم متابعات في القسم وتتم مراجعتهم دوريا في العيادة الخارجية أو يحتاجون إلى دخول المستشفى لعمل ما يلزم لهم. وبينت أن المؤتمر سيضم نخبة من الاستشاريين ذوي الاختصاص على المستويين الدولي والمحلي لعرض آخر المستجدات في مجال أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية كما ستتخلله إقامة الورش العلمية التي تخص موضوعات أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية.

