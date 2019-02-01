وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة ورئيس لجنة «متابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بمعاهدات حقوق الإنسان» الخاصة بالقطاع الصحي د. ماجدة القطان عن تقديم التقرير الدوري لحقوق الانسان الخاص بالوزارة إلى الخارجية الكويتية، وذلك ضمن التزام دولة الكويت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وهي تعكس التزام دولة الكويت بتوفير ضمانات العدالة للإنسان.

وبينت القطان في تصريح صحافي أن لجنة «متابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة بمعاهدات حقوق الإنسان» الخاصة بالقطاع الصحي باشرت عملها خلال شهر يناير المنتهي لهذا العام، وهي تختص بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالمجال الصحي و إعداد تقارير دورية عن مدى التزام وزارة الصحة بتنفيذ هذه التوصيات، منوهة بأن تشكيل وزارة الصحة لجنة بهذا المجال يعد خطوة مميزة لمتابعة التوصيات والمشاركة بها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

يذكر ان وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا كان قد شكل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف آليات حقوق الانسان برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان.

