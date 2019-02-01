وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي بعدة اسئلة حول أبنية مناطق الشريط الساحلي المشمولة بقرارات المجلس بالجدول رقم 7 ، في لائحة البناء والخاص باشتراطات الابنية. وطالب العنزي من خلال الاسئلة الكشف على ابنية الشريط الساحلي للتأكد مما إذا كانت مخالفة للشروط من حيث نسب البناء والارتدادات والارتفاعات والملحقات الاضافية والاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي، وهل تم استغلال الساحات الخارجية داخل القسيمة واغلاق الممرات وإقامة بوثات؟ وهل يوجد استغلال كامل لمساحة القسيمة تجاريا؟ واوضح العنزي في بيان الاسئلة وجود مواقف سيارات لبعض الابنية التجارية المستفيدة من القرار وفقا لما نصت عليه الفقرة «د» من البند «خامسا»، وهل تم توقيع المخالفات التجارية المخالفة على المجمعات التجارية وانذار صاحب الترخيص، وهل قامت ادارة التنظيم باعداد الدراسات اللازمة لتطبيق مانص عليه القرار من ملائمة الموقع للمشروع منعا لمضايقة الاهالي والمساكن المجاورة .

وطالب العنزي بتزويده بالمستندات الدالة على ذلك وبيان تفصيلي عن اوجه المخالفات وطبيعتها في المجمعات التجارية في مناطق الشريط الساحلي وبالاخص الواقعة بمنطقة ابو الحصانية والفنيطيس وبيان ما اتخذ من إجراءات ..؟

وتقدم العنزي في موضوع اخر بطلب مناقشة الآثار الناتجة عن حكم التمييز بعدم معاقبة المقاول او المكتب الهندسي اذا لم يؤد الغش في البناء الى انهيار العقار وذلك لتطوير المنظومة القانونية لحفظ سلامة المواطنين والمباني ، مطالبا بمناقشته في جلسة البلدي لاهميته ورسم موقف المجلس واقتراحاته حول هذا الموضوع الهام لتطوير المنظومة القانونية في البلدية والحفاظ على سلامة المنشآت والمباني.

