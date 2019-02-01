وطن النهار

أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ان مبادرة السفير الأردني بالكويت سعادة صقر ابو شتال لاستضافة «أمسية دبلوماسية بيئية للاسرة العربية»، والتي ضمت 3 سفراء عرب ووفد خبراء بيئيين من أربع دول عربية ضيوف الجمعية لتدارس أطر الإعلام البيئي العربي المشترك، حققت نتائج متعددة في تعزيز الاعلام البيئي العربي، مشيدة بالدعوة التي كانت محل تقدير من المشاركين وبالأمسية.

وقالت العقاب في تصريح صحافي إن مبادرة «الأمسية الدبلوماسية البيئية للاسرة العربية» والتي دعا إليها في منزله السفير الأردني بالكويت ضمت السفير اليمني الدكتور علي منصور بن سفاع والسفير العراقي الدكتور علاء الهاشمي إلى جانب رئيس جمعية البيئة والأمين العام للبيئة والتنمية المستدامة في اتحاد المنتجين العرب وجدان العقاب، فضلاً عن وفد الخبراء البيئيين العرب وهم من لبنان رئيسة جمعية انسان للبيئة والتنمية وممثلة غرب آسيا للمجتمع المدني في برنامج الامم المتحدة للبيئة اليونيب» المهندسة ماري تريز مرهج سيف، رئيس جمعية «امواج البيئة» ورئيس «التجمع اللبناني لحماية البيئة» المهندس مالك غندور، من العراق رئيسة جمعية «معا» لحماية البيئة والانسان» المهندسة سعدية حسون، من الاردن مدير عام جمعية «الارض الطيبة للتنمية والبيئة» المهندس هايل العموش، ومن اليمن الدكتور ياسر باعزب.

